Rafael Ojeda fue citado para comparecer por un caso de huachicol fiscal ante una jueza federal pero no se presentó; la Fiscalía General de la República (FGR) no lo pudo localizar.

El ex secretario de Marina fue requerido para comparecer como testigo en la audiencia de vinculación a proceso del ex contralmirante Fernando Farías Laguna.

Por su parte, la defensa de Farías Laguna reclamó que no se aceptó una audiencia pública por la comparecencia de un exfuncionario que no se presentó.

FGR no localiza a Rafael Ojeda; “nadie sabe donde vive”, reclama la defensa de Farías Laguna

La FGR debía notificar el citatorio para comparecer ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega para la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal pero no lo localizó.

De acuerdo con Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, reclamó que la comparecencia de Rafael Ojeda fue una de las razones por las que le negaron la audiencia pública que solicitó.

Sin embargo, no se presentó porque “nadie sabe donde vive”, reclamó el abogado, quien reiteró que la audiencia debía ser pública toda vez que la FGR compartió detalles del caso previamente.

“Es parte de lo que nos pidieron, que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente (Rafael Ojeda). Esa asignación la hizo la FGR, pero resulta que no lo localiza. Nadie sabe dónde vive ahora” Epigmenio Mendieta

Cabe recordar que Rafael Ojeda ha sido señalado por presuntamente haber protegido a sus sobrinos políticos, acusados de huachicol fiscal en aduanas marítimas:

vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna

contralmirante Fernando Farías Laguna

Defensa de Farías Laguna solicitó comparecencia de Rafael Ojeda

Por otra parte, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, señaló que fue la defensa quien solicitó la comparecencia de Rafael Ojeda.

En este sentido, la jueza giró el citatorio el pasado 21 de agosto para que la FGR lo localizara y le notificara el citatorio.

El citatorio indicaba que el ex secretario de la Marina debía comparecer el 26 de agosto por la mañana en la sala de audiencias del Centro de Justicia.

Sin embargo no se presentó ya que la FGR no pudo notificarle pese a que la defensa proporcionó el domicilio actual de Rafael Ojeda.

De acuerdo con la defensa de Farías Laguna pretendía interrogar a Rafael Ojeda sin que hasta el momento lo haya logrado, para explicar que no es posible que sus sobrinos tuvieran la capacidad de decidir sobre las secretarías para operar la supuesta red de huachicol fiscal de gran escala.