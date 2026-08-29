Epigmenio Mendieta, defensa de Fernando Farías Laguna, reiteró que se le acusa de huachicol sólo para no llegar a un alto mando, como el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

“También me parecería muy grave que simplemente se utilice de manera selectiva a unos marinos de grado medio simplemente para no llegar al alto mando”. Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna

El abogado afirmó que si bien confía tiene que confiar en las instituciones de justicia, sería muy grave que por intereses políticos se acuse a marinos como los hermanos Farías Laguna.

Afirmó que mientras se llevaba a cabo el robo de combustible, Fernando Farías Laguna estaba trabajando en España, por lo que no sería posible que estuviera en las aduanas.

Abogado de Fernando Farías Laguna reitera acusaciones contra Rafael Ojeda por huachicol

El abogado de Fernando Farías Laguna señaló que se le involucró en el delito de huachicol fiscal junto a su hermano para no llegar al exsecretario Rafael Ojeda.

Ya que hay situaciones que no cuadran; por ejemplo, que los exmarinos con su grado medio y funciones administrativas, pudieran dar órdenes sobre aduanas y empresarios.

Epigmenio Mendieta, abogado (Especial)

En entrevista con Mario Campos, el abogado de Fernando Farías Laguna apuntó que sólo sería alguien de alto nivel quien podría permitir la llegada de buques de manera irregular.

Al respecto, explicó que no sólo la Secretaría de Marina estaba involucrada, sino empresarios concesionados de muelles, gasolineros además de aduanas a nivel nacional.

Por lo que Epigmenio Mendieta señala que si bien tiene que confiar en los aparatos de justicia, no estaría de acuerdo en imputar a Fernando Farías Laguna para no llegar a un alto mando.

Manuel y Fernando Farías Laguna no forman parte de la red de huachicol: Epigmenio Mendieta

En el mismo espacio para MVS Noticias, Epigmenio Mendieta reiteró que tanto Fernando Farías Laguna como su hermano no tuvieron participación alguna en la red de huachicol fiscal.

Al respecto, Epigmenio Mendieta explicó que Fernando Farías Laguna era un agregado militar en España cuando se llevaban a cabo los delitos de robo e importación de combustible.

Mientras que Manuel Farías Laguna era un secretario particular de un subsecretario, sin funciones en aduanas o en los laboratorios, como se les adjudica.

Por eso mismo, Epigmenio Mendieta adelantó que presentará un nuevo amparo en contra de la vinculación a proceso, además de una solicitud para cambiar las medidas cautelares.