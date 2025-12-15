Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los seis ejes de trabajo de su Plan de Acción Emergente.

En su columna de El Universal, destacó que estos puntos se basarán en en coordinación e inteligencia para obtener justicia eficaz y sentencias.

Ernestina Godoy dijo que su plan de trabajo en la FGR se basa en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ernestina Godoy explica sus 6 ejes de trabajo

Para trabajar frente a las víctimas y frente a la sociedad, Ernestina Godoy enlistó los siguientes seis puntos:

Coordinación con el Gabinete de Seguridad Fortalecimiento de Fiscalías estatales Implementación de un nuevo modelo de investigación Reestructuración de la FGR Modernización y fortalecimiento de la AIC Priorizar y segmentar

El primer punto no solo se trata de coordinación con el Gabinete de Seguridad federal sino con autoridades estatales y municipales para el intercambio de información; en segundo lugar, el fortalecimiento de las Fiscalías contempla el impulso para crear Fiscalías especializadas en extorsiones, género, desaparición de personas y huachicol.

Como tercer eje, el nuevo modelos investigación e inteligencia se basarán en ciencia, tecnología y análisis estratégico para llegar más allá de los ejecutores materiales; como cuarto eje, la reestructuración de la FGR implicará fortalecer el servicio profesional de carrera.

El quinto punto, implica la modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para establecer interoperabilidad de información entre instituciones.

Y en sexto lugar, priorizar y segmentar significa que harán un mapeo georreferenciado del fenómeno delictivo, semaforización de la incidencia delictiva y reorientar recursos hacia los delitos que más afectan a la paz publica.

Ernestina Godoy presenta Plan de Acción Emergente y alista documentos para metas a largo plazo

El Plan de Acción Emergente de Ernestina Godoy es solo una medida inmediata y no sustituye los instrumentos de planeación que la ley exige.

Por ello dijo que también tendrá que cumplir con que le indica la normativa como presentar un Plan Estratégico de la FGR y un Plan de Persecución Penal para marcar rumbos de mediano y largo pla zo.