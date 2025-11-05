Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), condenó el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum mientras caminaba por el Centro Histórico capitalino.

De acuerdo con la mandataria local, cada vez que Sheinbaum señala que ‘no llegamos solas’, también se refiere a no permitir “ni un abuso más”.

“Presidenta: no estás sola…desde aquí decimos ¡no a la violencia contra las mujeres!” Clara Brugada

Cuando acosan a la presidenta, nos acosan a todas, asegura Clara Brugada

Clara Brugada señaló que las mujeres “llegamos todas” para cambiar las cosas y para que las niñas crezcan sabiendo que “nadie puede hacerlas menos”.

Asimismo, resaltó que, cuando acosan a la presidenta, “nos acosan a todas” y reiteró que Claudia Sheinbaum, como cualquier otra persona, tiene derecho a caminar libremente por las calles de su ciudad.

“Cuando a la presidenta solo por ser mujer, la acosa, nos acosan a todas. Pero también nos encuentran juntas, firmes, solidarias. Porque sabemos lo que pesa ocupar un lugar que siempre nos negaron, y lo que duele abrir el camino entre las voces del desprecio” Clara Brugada

“Ni una humillación, ni un abuso más, ni un feminicidio más”: Reacciona Clara Brugada a acoso a Claudia Sheinbaum

Clara Brugada reaccionó al acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum cuando un hombre se acercó a ella para tocarla sin su consentimiento.

Ante este hecho violento, la jefa de gobierno de la CDMX señaló que “con nosotras llega la vulnerabilidad que aún nos rodea” y la violencia de género y el machismo que aún se vive en el país.

Asimismo, reiteró que el ‘llegamos todas’ de la presidenta no es solo un slogan, sino el compromiso de Sheinbaum y las mujeres en el gobierno para no permitir que la misoginia “siga escondida en la costumbre”.