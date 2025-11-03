El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la Generación Z a suspender la macha que exige la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum.

“Yo les diría a todos ellos, que es un derecho de los mexicanos, y que no hay necesidad de generar esta furia. Estoy seguro que la presidenta claudia Sheinbaum, es su deseo y el deseo de todos los que formamos parte del movimiento, estar dispuestos a la revocación de mandato” Ricardo Monreal

Durante conferencia este 3 de noviembre de 2025, el diputado recordó que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien añadió la revocación del mandato a la Constitución.

Bajo ese argumento, Ricardo Monreal señaló que no hay necesidad de generar furia en una marcha, pues la misma Claudia Sheinbaum está dispuesta a someterse a consulta para la revocación sin necesidad de movilizaciones.

Ricardo Monreal también dijo que, si la marcha de la Generación Z es utilizada para movilizar a sectores de la derecha o de la oposición, estos pueden ahorrarse la marcha y tener certeza de que habrá consulta para la revocación.

El sábado 15 de noviembre de 2025 se tiene prevista una marcha con destino al Zócalo de la CDMX, atribuida a la Generación Z México, un movimiento juvenil que algunos han adjudicado a la oposición.