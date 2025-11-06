La presidenta de México, Claudia Sheinbaum recibió el apoyo ciudadano de los presentes en el Instituto Tecnológico de Tláhuac, en Ciudad de México (CDMX) tras el episodio de acoso.

Esto tuvo lugar tras inaugurar el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial en Tláhuac, en el que se enfatizó la importancia de que México se convierta en una potencia digital.

Por lo mismo, Claudia Sheinbaum también adelantó un proyecto que la entusiasma, “México, país de innovación” que incluirá al Tecnológico Nacional de México en coordinación con otras instituciones de educación superior.

Claudia Sheinbaum recibió apoyo ciudadano en Tláhuac tras episodio de acoso

En redes sociales y contrario a las imágenes de acoso, este jueves 6 de noviembre Claudia Sheinbaum dejó el Instituto Tecnológico de Tláhuac entre gritos de “presidenta” y muestras de apoyo.

Tal como se observa en el video, había personas del Instituto Tecnológico de Tláhuac que se acercaron al automóvil de Claudia Sheinbaum para demostrarle su cariño o saludarla.

Asimismo y previo a ingresar al vehículo, Claudia Sheinbaum saludó a los presentes y habló con quienes estaban adelante, además de tomarse diversas fotos, esto entre gritos de “es un honor estar con Claudia hoy”.

El vehículo de Claudia Sheinbaum dejó las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tláhuac sin prisas, debido al apoyo ciudadano que demostraron estudiantes y asistentes al evento en la alcaldía.

El afecto hacia la @Claudiashein se hace palpable en territorio. Hoy, en Tláhuac, CDMX, volvió a quedar claro: el pueblo la reconoce y la abraza. pic.twitter.com/7loHG9uOLN — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) November 6, 2025

Claudia Sheinbaum inaugura el Centro Público de Inteligencia Artificial en Tláhuac

Aunado a las muestras de cariño y apoyo ciudadano a su salida del Instituto Tecnológico de Tláhuac, los estudiantes también compartieron su agradecimiento a Claudia Sheinbaum por la educación.

Y es que acudió a dicho instituto para inaugurar el primer Centro Público de Inteligencia Artificial, el cual estará vinculado a la plataforma SaberesMX como anunció Claudia Sheinbaum durante la presentación.

Al respecto, Claudia Sheinbaum afirmó que la inauguración y la plataforma forman parte de un proyecto muy grande que se presentará pronto, pero que también desarrollará el vehículo eléctrico Olinia.