El trabajo realizado por Claudia Sheinbaum durante su primer año en la Presidencia de México ha sido bien evaluado por la ciudadanía, debido a que logró más de 75% de aprobación.

Así se establece en el corte para el 30 de septiembre de 2025 de ClaudiaMetrics, el tracking diario que es llevado a cabo por MetricsMX en colaboración con SDPnoticias.

Los datos destacan que al llegar a su primer año en la Presidencia, Claudia Sheinbaum tiene una evaluación positiva, debido a que muestran que logró más del 75% de aprobación.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (SAÚL LÓPEZ/PRESIDENCIA / Presidencia)

ClaudiaMetrics: Claudia Sheinbaum logró más del 75% de aprobación en su primer año de Presidencia

La gestión de Claudia Sheinbaum en su primer año en la Presidencia ha recibido una calificación aprobatoria, pues el 30 de septiembre, logró más del 75% de aprobación, de acuerdo con los datos del tracking diario, ClaudiaMetrics.

Las cifras indican que un 75.2% de las personas encuestadas dijo aprobar la administración de la presidenta.

De ese total, 62.5% indicaron que aprueban mucho, mientras que únicamente el 12.7% señalaron que la aprueban algo.

En contraste, el tracking diario señala que solo un 20.2% dijo desaprobar el gobierno de Claudia Sheinbaum; de los cuales, 12.7% indicaron que desaprueban mucho, en tanto que el 7.5% señalaron que la desaprueban algo.

Por otra parte, los datos muestran que un 2.9% de las personas encuestadas dijo no aprobar ni desaprobar a Claudia Sheinbaum, mientras que el 1.7% respondió que no sabe, lo que representa un segmento mínimo fuera de la evaluación directa.

ClaudiaMetrics del 30 de septiembre de 2025; primer año de presidencia Claudia Sheinbaum (MetricsMX/SDPNoticias)

ClaudiaMetrics: Claudia Sheinbaum también tiene aprobación en el tema de los programas sociales

En su primer año en la Presidencia, Claudia Sheinbaum recibió evaluaciones mixtas en el tema del funcionamiento de los programas sociales y el ejemplo de austeridad entre funcionarios de Morena.

Sobre ello, los datos del tracking diario indican que un 50.8% de las personas encuestadas considera que los programas sociales que impulsa el gobierno federal, sí llegan a las personas que más los necesitan.

Asimismo, refieren que un 27.6% dijo que los programas benefician a algunos, pero no necesariamente a los más necesitados, en tanto que un 12.2% opina que se usan con fines políticos y solo un 6.9% indica que no sirven.

En el tema de la austeridad, los resultados de ClaudiaMetrics apuntan que solo un 29.7% cree que la mayoría de los funcionarios de Morena sigue el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tanto, el 27.1% respondió que cree que solo algunos servidores públicos morenistas lo hacen, mientras que un 18.1% señaló que muy pocos lo siguen y un 21% afirmó que ninguno lo hace.

Ambos resultados reflejan que tras su primer año en la Presidencia, Claudia Sheinbaum mantiene respaldo mayoritario en programas sociales, pero enfrenta percepciones divididas sobre austeridad.