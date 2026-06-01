Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que el senador morenista Enrique Inzunza no haya revelado los motivos de la licencia que solicitó recientemente, luego de reincorporarse a la Cámara de Senadores apenas dos días después.

“Que nos explique por qué la licencia. Todas las licencias tienen que decir si son por motivos personales, de salud o alguna razón específica. Él no ha dado ninguna razón y lo que tampoco entiendo es por qué de inmediato se reintegra” Carolina Viggiano, senadora del PRI

🚨 En el Senado, todos se preguntan por el senador faltista Enrique Inzunza, que desde que está acusado de colaborar con “Los Chapitos”, nada más no va a trabajar.



Esto lo que dijo la senadora @caroviggiano pic.twitter.com/2VC8BPxn9I — Irving (@IrvingPineda) June 1, 2026

Las declaraciones ocurren luego de que diversos legisladores pidieran explicaciones sobre la actuación de Enrique Inzunza, quien fue señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Tras darse a conocer los señalamientos, el senador de Morena solicitó licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas; sin embargo, la separación del cargo únicamente duró solamente dos días, sin que se supieran los motivos.

Ponen en duda el fuero de Enrique Inzunza

Durante declaraciones ante medios de comunicación, Carolina Viggiano señaló que, si Enrique Inzunza asegura ser inocente, todavía cuenta con fuero constitucional, por lo que cuestionó por qué no renuncia a esa protección legal que tienen los legisladores.

La priísta también insinuó que el morenista podría desconfiar de su propio partido ante el temor de ser “sacrificado” políticamente.

“O sea, nunca nos explicó por qué no viene si él dice que es inocente. Tiene fuero constitucional, ¿por qué no viene?, ¿por qué no se quita el fuero?, ¿desconfía de Morena?, ¿desconfía de que a él lo pueden sacrificar?” Carolina Viggiano, senadora del PRI

Asimismo, la senadora del PRI calificó como “vergonzosa” la actitud del legislador y aseguró que no merece permanecer en el Senado de la República. Además, lo acusó de representar intereses vinculados al narcotráfico.

Acusan a Enrique Inzunza de no presentarse a trabajar pese a volver al Senado

Carolina Viggiano también acusó a Enrique Inzunza de continuar cobrando su salario como senador sin presentarse a trabajar en la Comisión Permanente, pese a haberse reincorporado oficialmente tras su licencia.

Finalmente, la legisladora del PRI señaló que le parece increíble que Enrique Inzunza haya regresado al Senado de la República y continúe ausentándose de sus actividades legislativas.

Acusó al partido de Inzunza de hacer lo que quiera pese a estas faltas de su senador que es acusado en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.