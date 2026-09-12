Luis Jiménez, portero del Necaxa, se disculpó después de protagonizar una polémica acción contra los aficionados del Necaxa al final del partido ante Puebla en el Estadio Victoria.

El portero Luis Jiménez tuvo un desencuentro con aficionados del Necaxa a quien les mentó la madre generando críticas en el medio del futbol mexicano.

Horas después, Luis Jiménez reconoció que su comportamiento estuvo fuera de lugar y ofreció disculpas a la afición, especialmente a los niños y familias que estuvieron presentes en el Estadio.

¿Qué dijo Luis Jiménez en su disculpa a los aficionados del Necaxa?

En su disculpa pública realizada a través de las redes sociales, Luis Jiménez se mostró arrepentido acerca de lo que hizo de cara a los aficionados del Necaxa.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera a toda la afición de Necaxa y, especialmente, a los niños que nos siguen y que ven en nosotros un ejemplo” Luis Jiménez, portero del Necaxa

El portero del Necaxa aceptó que su reacción ante los abucheos de los aficionados no puede tomarse como justificación ante lo que hizo.

“Lo que hice al salir de la cancha estuvo mal. No hay justificación. Asumo mi responsabilidad y reconozco que mi comportamiento no representa los valores, el respeto y la identidad de este club” Luis Jiménez, portero del Necaxa

Luis Jiménez fue expulsado en el partido Necaxa vs Puebla

Puebla derrotó a Necaxa en la Jornada 8 de la Liga MX, partido en el que el portero de los Rayos, Luis Jiménez, vio la tarjeta roja tras el silbatazo final del encuentro por reclamar al cuerpo arbitral.

En respuesta, Jiménez sacó su frustración mientras caminaba a los vestidores, pues al escuchar los reclamos de los aficionados del Necaxa, levantó la mano para hacer una seña ofensiva generalizada, popularmente conocida como mentada de madre.

El arquero mexicano destacó que las disculpas se demuestran con hechos y prometió trabajar en su autocontrol para que una situación similar no se vuelva a repetir.