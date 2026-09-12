Gala Montes reaparece con nuevo look y desata polémica en redes

Gala Montes sorprendió a sus seguidores con un corte de cabello radical estilo undercut tras su polémica salida de La Casa de los Famosos México.

Esta renovación estética, coincide con su estancia en Estados Unidos para asistir a una pelea del boxeador Ryan García.

Su cambio de imagen ocurre en medio de conflictos profesionales, incluyendo su retiro del musical Malinche y disputas públicas con periodistas sobre su estado anímico.

Esta transición ha generado opiniones divididas en redes sociales sobre su estado de salud mental, donde se compara su nueva apariencia con la de Britney Spears.

"Gala Montes":

Por comentarios sobre su nuevo look pic.twitter.com/962iiT0LLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 12, 2026

Gala Montes genera polémica por su nuevo look y la comparan con Britney Spears

Gala Montes reapareció en sus historias de Instagram desde Los Ángeles, California, luciendo una transformación de imagen radical al aparecer rapada.

La polémica alrededor del nuevo look de Gala Montes surge principalmente por el tenso contexto personal y laboral en el que se presentó, sumado a las especulaciones sobre su estado emocional.

Al mostrar los laterales de su cabeza rapados, usuarios en redes sociales y medios la compararon de inmediato con el emblemático momento de Britney Spears en 2007.

Este cambio desató especulaciones entre el público sobre su estado anímico y emocional, cuestionando si está atravesando por una crisis personal o una etapa de inestabilidad.

Gala Montes negó consumir pastillas, pero admitió abiertamente que consume marihuana como consecuencia de distanciamientos familiares.

Mientras un sector de sus seguidores elogió su audacia y estética andrógina, otros criticaron duramente la elección de su corte.

Gala Montes (Captura de pantalla)

Este es el nuevo look de Gala Montes con el que generó polémica

El corte de Gala Montes se caracterizada por un undercut con microfleco o un estilo pixie corto de inspiración mullet. No se trata de un rapado total ni de un pixie convencional, ya que conserva el cabello largo en la zona superior y posterior.

Gala Montes lleva los laterales y la nuca rapados alto y parejo casi al ras de la piel, marcando un claro contraste con la parte alta de la cabeza.

Incorpora un fleco recto, corto y denso que queda varios centímetros por encima de las cejas. Conserva suficiente longitud en la coronilla y la parte trasera para recoger el cabello en un chongo, lo que le permite exponer u ocultar las zonas rapadas según el peinado.

Gala Montes compartió su imagen mientras buscaba la manera de trasladarse a Las Vegas para presenciar el combate del boxeador Ryan García, a quien se refirió de forma bromista como su “novio”.

El cambio ocurrió pocos días después de abandonar La Casa de los Famosos México 4, donde permaneció solo 48 horas.

La transformación coincidió con la posposición indefinida de su papel protagónico en el musical Malinche y discusiones públicas con periodistas de espectáculos.