Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Senadores, dijo desconocer el motivo de la ausencia de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente.

Lo anterior, luego que el senador de Morena, Enrique Inzunza, se ausentara hoy lunes 1 de junio ante la Comisión Permanente, acumulando ya seis faltas injustificadas.

“Tema administrativo”: Laura Itzel Castillo sobre ausencia de Inzunza en la Comisión Permanente

Este lunes, Laura Itzel Castillo fue cuestionada por una nueva falta de Enrique Inzunza en la Comisión Permanente, señalando que se trata de un “tema administrativo”.

Sin dar mayores detalles, la presidenta del Senado dijo desconocer si el senador de Morena ha presentado algún justificante, pues suma ya un mes sin acudir a seis sesiones celebradas en Comisiones.

Enrique Inzunza Cázarez, senador. (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Cabe recordar que el senador Inzunza solicitó licencia para ausentarse del Senado, aunque lo hizo únicamente por dos días.

Tras vencer el plazo, el morenista debía presentarse en la Cámara Alta, situación que legisladores de oposición acusan que hasta el momento no ha ocurrido.

De igual forma, Laura Itzel Castillo no ahondó en detalles sobre el pago del sueldo de Enrique Inzunza, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría bloqueado sus cuentas.

Según indicó la legisladora, se desconoce dónde está recibiendo su dieta, pues reiteró que se trata de un tema administrativo sin relación con la Mesa directiva.

Hasta el momento, Inzunza no ha realizado un aparición en el Senado, lo que ha despertado una ola de críticas sobre los motivos por los que el morenista continúa ausentándose de sus funciones.