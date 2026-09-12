Martín Varini dejó de ser el entrenador del Necaxa tras sumar su cuarta derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX.

La directiva del Necaxa lanzó un comunicado para informar acerca del fin del ciclo de Martín Varini como entrenador del equipo hidrocálido.

¿Por qué Martín Varini dejó de ser entrenador del Necaxa?

Martín Varini fue cesado por el Necaxa después de la derrota como local con marcador de 0-1 ante el Puebla, en el inicio de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Necaxa señaló en su comunicado que Varini dejó de ser director técnico del primer equipo, y le agradeció al entrenador uruguayo y a su cuerpo técnico el trabajo realizado durante su etapa con los Rayos.

Destacó su profesionalismo, compromiso y liderazgo mostrados al frente del equipo. Reconoció también la disposición y responsabilidad que mostró Varini al representar a la institución rojiblanca.

“Les deseamos éxito (a Martín Varini) en sus próximos proyectos y agradecemos el tiempo compartido con el club” Necaxa

El entrenador uruguayo Martín Varini no logró buenos resultados con el Necaxa

¿Cómo deja Martín Varini al Necaxa?

El Necaxa que deja Martín Varini se ubica en la posición 13 del Apertura 2026 con 8 puntos, gracias a dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Varini dirigió a Necaxa durante 25 partidos de Liga MX, sumando 8 triunfos, 5 empates y 12 derrotas.

El siguiente partido del Necaxa es el sábado 19 de septiembre de visita en la cancha del Atlético de San Luis, partido que dirigirá un entrenador interino que en breve se conocerá.