Enrique Inzunza confirmó que acudirá a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico” Enrique Inzunza

A través de un mensaje de X, el senador de Morena Enrique Inzunza manifestó su intención de enfrentar el proceso legal de manera directa, asumiendo personalmente su propia defensa técnica.

Enrique Inzunza será abogado de si mismo durante su comparecencia ante la FGR

Tras ser citado a comparecer ante la FGR, Enrique Inzunza anunció que renuncia a su fuero constitucional y a cualquier inmunidad procesal que pudiera eximirlo de presentarse.

"No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales" Enrique Inzunza

El legislador sinaloense confirmó la recepción del citatorio oficial y aseguró que asumirá su propia defensa legal basándose en su trayectoria profesional.

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal" Enrique Inzunza

Enrique Inzunza confirma citatorio de la FGR (Captura de pantalla)

Enrique Inzunza resaltó que tiene un profundo respeto por las instituciones y los marcos normativos que rigen al país.

Aseguró que ha servido con honor y compromiso, por lo que subrayó su disposición a colaborar con las instituciones mexicanas para esclarecer las acusaciones vertidas desde el extranjero.

"Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso (...) Confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanos.Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional" Enrique Inzunza

Este anuncio marca su reaparición tras semanas de ausencia pública luego de que estallara el escándalo internacional que lo relaciona con el Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Enrique Inzunza fue llamado a comparecer ante la FGR?

Autoridades estadounidenses vincularon a Enrique Inzunza con la facción criminal de Los Chapitos.

Las acusaciones estadounidenses sugieren la presunta participación de Enrique Inzunza en una red de corrupción donde funcionarios y policías de Sinaloa recibían pagos millonarios a cambio de brindar protección al grupo criminal

Enrique Inzunza es uno de los 10 acusados por las autoridades de Estados Unidos en este proceso judicial, siendo el único de ellos que se mantiene en su cargo público y, por lo tanto, con fuero.

Ante las acusaciones internacionales, la FGR informó que citó para una entrevista a los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados.

La dependencia federal precisó que las diligencias forman parte de la indagatoria abierta a partir de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa.

Aunque la fiscalía no detalló públicamente los delitos específicos que se investigan ni las imputaciones concretas contra cada uno de los señalados.

Hasta el momento no se ha informado sobre órdenes de aprehensión ni imputaciones judiciales directas.