El senador morenista Enrique Inzunza volvió a ausentarse de la Comisión Permanente, sumando tres semanas consecutivas sin presentarse tras ser señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Su suplente, Sasil de León, figura oficialmente en el listado de senadores de Morena del 25 de mayo de 2026, el último día de sesiones de la Comisión Permanente.

Inzunza confirmó en redes sociales que acudirá a comparecer ante la FGR y anunció que renunciará a su fuero constitucional para enfrentar directamente el proceso.

Su prolongada ausencia mantiene en incertidumbre su futuro político en el Senado.

Enrique Inzunza suma otra ausencia más en la Comisión Permanente

A través de su cuenta de X, Ángel Gallegos informó que Enrique Inzunza no se presentó a la sesión programada de la Comisión Permanente.

Hoy tampoco viene a sesión de la comisión permanente el morenista Enrique Inzunza. Su suplente Sasil de León está en la lista de los senadores morenistas. pic.twitter.com/6iWwRUBsER — Angel Gallegos (@gallegoso) May 25, 2026

En su lugar, su suplente identificada como Sasil de León, figura oficialmente en el listado de senadores de Morena.

La ausencia de Enrique Inzunza se da luego de que a través de X confirmó que acudirá a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Enrique Inzunza manifestó su intención de enfrentar el proceso legal de manera directa, asumiendo personalmente su propia defensa.

Además, anunció que renunciaría a su fuero constitucional y a cualquier inmunidad procesal que pudiera eximirlo de presentarse.

Enrique Inzunza se dijo dispuesto a colaborar con las instituciones mexicanas para esclarecer las acusaciones vertidas desde el extranjero.

Tras acusaciones de Estados Unidos, Enrique Inzunza continúa ausente en la Comisión Permanente

La ausencia prolongada de Enrique Inzunza en el Congreso ha generado diversas críticas y es que sus inasistencias en la Comisión Permanente han sido cubiertas de forma irregular por otros compañeros.

El futuro político de Enrique Inzunza permanece incierto de cara a las próximas discusiones legislativas de reformas constitucionales.

Y es que Enrique Inzunza continúa sin aparecer en los trabajos de la Comisión Permanente, luego de que el pasado 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó por sus posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante esta presión, Enrique Inzunza reapareció recientemente en Culiacán para afirmar que no solicitará licencia y que planea asistir al periodo extraordinario del Senado para defenderse de las acusaciones.