Homero Niño de Rivera ha destacado por su carrera política en México, miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN).

Se desempeña como diputado federal en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, representando al Distrito 1 de Nuevo León (Santa Catarina).

¿Quién es Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

Homero Ricardo Niño de Rivera Vela es un abogado, columnista y político mexicano que nació el 23 de marzo de 1975 en Monterrey, Nuevo León.

Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN (@homeronr / Instagram )

Miembro del PAN desde 1998, se ha consolidado como un especialista en comunicación política y gestión pública a través de una trayectoria que abarca cargos en el gobierno federal, local y el poder legislativo.

El 23 de mayo de 2026, se confirmó el fallecimiento de su padre, Don Homero Ricardo Niño de Rivera García.

¿Cuántos años tiene Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

Homero Ricardo Niño de Rivera tiene 51 años de edad.

¿Quién es la esposa de Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

De acuerdo con algunos reportes, Homero Ricardo Niño de Rivera se encuentra casado con Yanine Garza.

¿Qué signo zodiacal es Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

Homero Ricardo Niño de Rivera es del signo zodiacal Aries.

Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN (@homeronr / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

A través de sus redes sociales, Homero Ricardo Niño de Rivera ha compartido diferentes momentos con sus hijos, realizando diferentes actividades como padel.

¿Qué estudió Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y maestro en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España.

¿En qué ha trabajado Homero Ricardo Niño de Rivera, diputado federal del PAN?

Se ha desempeñado como docente de Derecho Público en el Tecnológico de Monterrey (ITESM) y en la Universidad de Monterrey (UDEM).

Su carrera comenzó en áreas de comunicación y se extendió a puestos directivos en administraciones federales y locales:

Participó en el área de comunicación de la campaña presidencial de Vicente Fox en el año 2000.

Durante el sexenio de Fox, fue director de Información en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2001-2003), director de Planeación Estratégica en la Presidencia (2002-2004) y gerente de Comunicación Social en PEMEX (2005-2006).

En el gobierno de Felipe Calderón, fungió como director de Comunicación Social en la Secretaría de Energía (2006-2007) y en la Secretaría de Gobernación (2008-2009).

Regresó a PEMEX como coordinador ejecutivo y de enlace legislativo entre 2010 y 2012.

Diputado Federal (LXII Legislatura, 2012-2015): Electo por el Distrito 1 de Nuevo León con una votación histórica para su partido.

Secretario del Ayuntamiento: Ocupó este cargo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, del 2015 al 2018.

En las elecciones federales de 2024, fue reelecto como Diputado Federal por el Distrito 1 de Nuevo León (Santa Catarina) por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Actualmente es integrante de la LXVI Legislatura (2024-2027), representando al Distrito 1 de Nuevo León (con cabecera en Santa Catarina) por el PAN.

Adicionalmente, forma parte de la Comisión Permanente del Congreso, donde se desempeña como uno de los secretarios de la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia).