Rubén Rocha Moya reapareció para desmentir la versión publicada por el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que el mandatario estatal cambió de ubicación con apoyo de agentes federales el 6 de julio de 2026.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso lo que escribe el periodista Carlos Loret de Mola”. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

El gobernador con licencia de Sinaloa negó rotundamente contar con protección federal en su domicilio de Culiacán y acusó al periodista Carlos Loret de Mola de calumnias, en medio de las imputaciones que enfrenta por parte del gobierno de Estados Unidos.

En ese sentido, Rubén Rocha Moya acusó que los ataques provienen de la ultraderecha contra la 4T.

Rocha Moya desmiente a Loret de Mola y niega protección de agentes federales en su casa (Especial)

Rocha Moya acusa a Loret de Mola de calumnias

Tras desmentir la protección de agentes federales en su casa Rocha Moya también acusó a Loret de Mola de calumnias en medio de la imputación a las que fue señalado por el gobierno de los Estados Unidos.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Así como Rocha Moya aseguró que el ataque a su persona viene desde la ultraderecha en el país, con el objetivo de menospreciar el movimiento de la 4T.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Rocha Moya desmiente a Loret de Mola y niega protección de agentes federales en su casa (Especial / Especial)

Rocha Moya sigue en su casa de Culiacán y a disposición de las investigaciones

Una vez más Rocha Moya dejó en claro que sigue en su casa de Culiacán en Sinaloa, ya con 69 días fuera de cargo como gobernador desde el 1 de mayo y en disposición de las investigaciones.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán”. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Así como Rocha Moya se dijo confiado de las instituciones y leyes en México en medio de las investigaciones en el país por los señalamientos en Estado Unidos de vínculos con el narcotráfico, ante su disposición con licencia.