El senador Javier Corral confirmó haberse encontrado recientemente con Enrique Inzunza, reunión que generó algunos rumores que ya aclaró.
Frente a la cámara del periodista Luis Cárdenas, de MVSNoticias, Javier Corral desmintió que Enrique Inzunza llegara al aeropuerto de Culiacán, donde se vieron, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad.
El exgobernador de Chihuahua asegura que el senador de Morena llegó solo a bordo de su camioneta.
“Hay versiones mentirosas e interesadas, que un convoy de no sé cuántas camionetas, fuertemente armando, fue a recogerme al aeropuerto de Culiacán. El único que estaba es Inzunza, llegó solo manejando su camioneta”Senador Javier Corral
Ante la pregunta sobre si este se encontraba acompañado de guardias de seguridad, Corral dijo desconocerlo, pero no lo descartó:
“No sé si la tenga, debe tener algo de seguridad. Llegó en su camioneta, me recogió directamente y no sé si hubo dispositivo de seguridad ni antes ni después”Senador Javier Corral
Javier Corral da detalles de su reunión con Enrique Inzunza
En su encuentro, Enrique Inzunza le aseguró a Javier Corral que asistirá al periodo extraordinario en el Senado.
Así como dijo no haber asistido por cuarta ocasión a la Comisión Permanente porque no quiere ser distracción frente a otros temas; o como el propio lo ha dicho, no dará pie a dar un espectáculo.
“Me comentó que había querido venir a la Comisión Permanente, pero había platicado, considerado, que no se iba a prestar a un golpeteo que distrajera los asuntos del Congreso con su sola presencia”Senador Javier Corral
Y aunque no se atrevió asegurar que cumplirá su palabra, indicó que de no presentarse en el periodo extraordinario, el senador pedirá previamente licencia.
Finalmente, Javier Corral no abogó por la inocencia de Inzunza; no obstante, reiteró que será el Ministerio Público quien lo determine siendo el principal reto del estado mexicano.
“Es un asunto de mayor importancia para el país, que debe aclararse. El propio Inzunza ha ofrecido que será su propio abogado, llevará su propia defensa, por supuesto, él defiende su inocencia frente acusaciones, pero eso no lo vamos a dirimir ni yo, ni Inzunza, lo va dirimir en Ministerio”Senador Javier Corral