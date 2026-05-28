El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) rechazó que recibiera una orden de la FIFA para retirar la estatua del ajolote que fuera colocada en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Lo anterior, luego de que este miércoles 27 de mayo trascendiera que el ajolote debía ser retirado del Estadio Banorte por supuestamente incumplir acuerdos comerciales con FIFA por el Mundial 2026.

CDMX rechaza que FIFA ordenara retirar ajolote del Estadio Banorte

A través de un posicionamiento oficial, el gobierno de la CDMX desmintió las versiones que sugerían una supuesta exigencia de la FIFA para remover la icónica figura de un ajolote ubicada en las cercanías del Estadio Banorte.

Aseguraron que tales afirmaciones carecen totalmente de fundamento, subrayando que la figura del ajolote no enfrenta ningún tipo de amenaza administrativa ni técnica por parte de organismos externos.

Según indica el comunicado, la obra se mantiene como un referente visual sumamente valioso que celebra la biodiversidad endémica y el carácter cultural único de la propia CDMX.

Con ello, reiteraron que no existe ninguna intención a futuro para retirarla, restringirla o modificarla del sitio original en donde fue colocada en el Estadio Banorte.

¿Adiós al ajolote del Estadio Banorte por orden de la FIFA? (Especial)

IMPI descarta supuesto incumplimiento de acuerdos con FIFA por ajolote en Estadio Banorte

Mediante un comunicado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) rechazó los rumores que sugerían el retiro de la figura del ajolote situada en las cercanías del Estadio Banorte.

Esta aclaración surge tras la difusión de reportes que señalaban el supuesto incumplimiento de los acuerdos comerciales establecidos con la FIFA por el Mundial 2026.

De acuerdo con el IMPI, no existe ningún mandato legal que obligue a remover monumentos o representaciones visuales en áreas públicas y sustituirlas por la mascota oficial de México, “Zayú”.

El instituto precisó que la FIFA posee el registro formal de tres personajes oficiales; Maple, Clutch y Zayú, pero esto no implica una prohibición contra otras figuras.

El IMPI reiteró que los derechos vigentes no generan una exclusión directa contra el ajolote ni otros símbolos representativos de identidad cultural nacional.