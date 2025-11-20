Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México emite poderoso mensaje durante el festival cívico-militar del 20 de noviembre en el que sostiene que quién “alienta la intervención extranjera se equivoca”.

En torno al desfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje por las peticiones de una posible intervención estadounidense por la inseguridad en el país.

“El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró tener el respaldo del pueblo de México ante cualquier petición de intervención extranjera.

