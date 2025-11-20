La embajada de Estados Unidos emitió una alerta por la nueva marcha de la Generación Z el jueves 20 de noviembre.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad ante la manifestación convocada para el 20 de noviembre por integrantes de la “Generación Z”, la cual coincidirá con el desfile militar por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Embajada de Estados Unidos emite alerta por marcha de la Generación Z el 20 de noviembre

Las autoridades estadounidenses advirtieron que se prevé la presencia de grupos que participaron en la protesta del 15 de noviembre, donde ocurrieron hechos violentos y hubo detenciones.

La embajada señaló que las manifestaciones pueden ser impredecibles y recomendó evitar protestas activas, así como mantener precaución ante grandes concentraciones.

La marcha de la “Generación Z” iniciará a las 11:00 horas y recorrerá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el desfile militar comenzará a las 10:00 horas, con una ruta que va del Zócalo al Monumento a la Revolución, lo que incrementa la posibilidad de aglomeraciones y complicaciones viales.