En el Congreso de Ciudad de México (CDMX), un diputado local bailó como Donald Trump tras pedir injerencia extranjera, pero, ¿quién es Raúl Torres? Te decimos lo que sabemos del panista.

Esto fue durante su ponencia ante el Pleno del Congreso de CDMX la tarde del miércoles 19 de noviembre, en donde llamó a Estados Unidos y comunidad internacional a intervenir México.

¿Quién es Raúl Torres? Diputado del PAN que se viralizó por imitar baile de Donald Trump

Raúl de Jesús Torres Guerrero o Raúl Torres es un diputado local y representante migrante del PAN en la III Legislatura del Congreso de CDMX, su primer cargo por elección ciudadana.

Tal como destaca en sus redes sociales, Raúl Torres es el único diputado votado por los mexicanos en el mundo, en las elecciones de 2024, además de formar parte de la comisión de Personas Migrantes Originarias.

Sin embargo, recientemente se viralizó tras imitar el baile de Donald Trump así como tomar parte de su discurso, para decir “Make Mexico Safe Again” como el mandatario estadounidense.

¿Qué edad tiene Raúl Torres?

Acorde con el currículum público de Raúl Torres en el Congreso CDMX, tendría 36 años, sin embargo, se desconoce el año de nacimiento.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Torres?

El cumpleaños de Raúl Torres sería el 17 de junio, por lo que su signo zodiacal es Géminis.

¿Quién es la esposa de Raúl Torres?

No se tiene información sobre el estado civil de Raúl Torres, por lo mismo, se desconoce quién es su esposa.

¿Raúl Torres tiene hijos?

En este tenor, tampoco es posible señalar si Raúl Torres tiene hijos.

¿Qué estudió Raúl Torres?

Acorde con el mismo currículum, Raúl Torres es licenciado en Asuntos Internacionales por el Endicott College en Massachusetts, Estados Unidos, además de contar con dos maestrías:

Relaciones Internacionales

Gerencia Pública por The George Washington University

Además cuenta con diversos cursos y diplomados en otros institutos internacionales como la American University of Paris y la escuela de Leyes de Harvard.

¿En qué ha trabajado Raúl Torres?

Además de ser diputado y representante en el Congreso de CDMX de los chilangos en el extranjero, Raúl Torres ha ejercido como asesor en la Cámara de Diputados.

Y fue el enlace gubernamental de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos de 2015 a 2018.

Raúl Torres bailó como Trump tras pedir su intervención en México

La participación de Raúl Torres en el Congreso de CDMX se viralizó en redes sociales debido a que desde la tribuna, pidió intervención extranjera a Estados Unidos, por lo que imitó el baile de Donald Trump.

Esto ocurrió tras criticar el gobierno en México y señalar la reacción de Donald Trump ante la marcha de la generación Z, razón por la cual en inglés, llamó a intervenir “para ayudar”.

Por esta razón, desde el Congreso de CDMX hasta en redes sociales, criticaron a quien llamó a la comunidad internacional a intervenir México ante temas de seguridad.