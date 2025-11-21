Distintos promotores de la Generación Z convocan a un diálogo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la Ciudad de México (CDMX).

Con “Diálogoz por la paz”, lanzan invitación para que las personas que participaron en las pasadas marchas de la Generación Z ahora se unan a esta nueva convocatoria.

De acuerdo con esta invitación se hace un llamado a un diálogo a “cualquier persona que esté preocupada por la violencia en México”.

Generación Z invita a un diálogo en la Plaza de las Tres Culturas en esta fecha

La invitación de la Generación Z a un diálogo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la CDMX convoca jóvenes y la sociedad en general el próximo domingo 30 de noviembre en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Esta invitación se da después de las pasadas marchas de la Generación Z, ahora desde redes sociales promueven un diálogo para jóvenes y sociedad que esté interesada en estos temas y que tengan un reclamo legítimo “fuera de toda la politiquería”.

Este diálogo descarta que se convierta en marcha, sino que en su lugar sea “una especie de conversatorio” donde los asistentes puedan tener un tiempo determinado para hablar, aunque no se ha indicado cómo será la organización del mismo.

Lo anterior por las múltiples críticas que recibieron las anteriores marchas de la Generación Z ante una falta de organización, además de las descalificaciones que tuvieron.

Señalaron también desde esta invitación a “Diálogoz por la paz” de la Generación Z que las críticas que recibieron es porque sus marchas se volvieron partidistas, por lo que ahora buscan separarse de estas acusaciones y retomar el apartidismo en sus denuncias.

Además de deslindarse de otros temas que se hacían desde las marchas de la Generación Z como las peticiones de una supuesta intervención de Estados Unidos en materia de seguridad o de la militarización del país.