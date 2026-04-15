Juan Carlos García Nuñez, cantante de corridos conocido como Juanito García, fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El asesinato en contra de Juan Carlos García Nuñez en el municipio más rico de Latinoamérica se dio el lunes 13 de abril pasado el medio día.
El joven de 26 años de edad era originario de Culiacán, Sinaloa, y había llegado a vivir a Nuevo León al menos seis meses atrás.
Matan en San Pedro Garza García a cantante de corridos de Culiacán
Los hechos ocurrieron cuando Juanito García, cantante de corridos, circulaba sobre la avenida Roble, en San Pedro Garza García, en su camioneta Jeep blanca.
El ataque habría sido directo y realizado por una sola persona. Tras los hechos se vio al cuerpo sobre el asfalto y sus pertenencias manchadas de sangre.
Al darse el ataque, testigos llamaron a servicios de emergencia pero no pudieron hacer nada ya que no tenía signos vitales.
¿Qué pasa en San Pedro Garza García? aseguran que asesinato fue un hecho aislado
Como parte de las reacciones, se han registrado cuestionamientos sobre si la guerra interna del Cártel de Sinaloa llegó a Nuevo León, misma que inició en septiembre de 2024, ya que aseguran Juan Carlos Garcia Nuñez sería sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.
Ante ello, el secretario de Seguridad de San Pedro Garza García, José Luis David Kuri, dijo que fue un hecho aislado y que el municipio se encuentra en paz.
Además, el funcionario descartó que el asesinado tenga vínculos con él, como afirmó un medio de comunicación con supuesta información de un agente de inteligencia de Estados Unidos.