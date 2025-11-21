Sheinbaum revela qué salió mal en la marcha Gen Z del 20 de noviembre que presentó poca convocatoria.

La presidenta de México, Claudio Sheinbaum fijo su postura ante la fallida segunda marcha de la Generación Z.

Sheinbaum explica por qué salió mal la marcha Gen Z del 20 de noviembre

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum reveló qué salió mal la marcha Gen Z del 20 de noviembre donde hubo poca participación.

Sheinbaum señaló que no se puede apostar por la violencia a la hora de hacer política:

Entonces, es muy importante esto para el pueblo de México, para los jóvenes: No se debe apostar nunca a la violencia como forma de hacer política, más cuando vivimos en un país libre. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México indicó que los países caracterizados por el fascismo se persigue y encarcela a personas que estén contra el gobierno.

Tal y como ocurría en el porfiriato. Afortunadamente, “México ya pasó por eso”, afirmó Sheinbaum.

De igual manera, Sheinbaum cuestionó las declaraciones del presidente del PAN, Jorge Romero Herrera donde señaló que a la oposición le “falta” la violencia".

Sheinbaum puntualizó que la marcha Gen Z quieren mostrarla “como si fuera una generación de jóvenes que estaba en contra del Gobierno”.

No obstante, quedó en evidencia que no y que el movimiento tendría otros vínculos como con el empresario opositor Claudio X González.

Decenas de personas participaron en la segunda marcha de la "Generación Z" la cual partió del Ángel de la Independencia rumbo al zócalo (Mario Jasso / Mario Jasso)

Marcha Gen Z del 20 de noviembre tuvo poca asistencia

La segunda marcha de la generación Z convocada para el 20 de noviembre tuvo poca afluencia.

El contingente arrancó del del Ángel de la Independencia al rededor de las 11:00 horas.

En redes sociales, se difundieron imágenes con las pocas personas en la manifestación que no llegaron ni a los 200 convocantes.

Esto de acuerdo con el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.