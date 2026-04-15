Gabriel Ángel Limón González es un funcionario mexicano especializado en finanzas públicas, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo encargado de administrar el seguro de depósitos bancarios en México.

Desde enero de 2019, encabeza la secretaría ejecutiva del IPAB, tras consolidar una trayectoria interna en puestos directivos vinculados a tesorería y finanzas dentro del propio instituto.

¿Quién es Gabriel Ángel Limón González?

Gabriel Ángel Limón González es un especialista en el sector financiero público con amplia experiencia en la gestión de riesgos, tesorería y protección al ahorro bancario.

Ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del IPAB, donde ha ocupado diversos cargos estratégicos hasta convertirse en su titular operativo. Entre sus principales logros destaca haber escalado desde posiciones técnicas hasta la Secretaría Ejecutiva, consolidándose como un perfil técnico clave en el sistema financiero mexicano.

¿Qué edad tiene Gabriel Ángel Limón González?

No existe información pública verificable sobre la fecha de nacimiento de Gabriel Ángel Limón González, por lo que no es posible determinar su edad con precisión.

¿Gabriel Ángel Limón González tiene pareja?

No hay información pública sobre su estado civil o vida sentimental, ya que su perfil profesional se concentra exclusivamente en su trayectoria en el sector financiero.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Ángel Limón González?

Al no contar con una fecha de nacimiento confirmada, no es posible determinar su signo zodiacal ni asociarlo a características específicas.

¿Gabriel Ángel Limón González tiene hijos?

No se dispone de información pública sobre su vida familiar o si tiene hijos.

¿Qué estudió Gabriel Ángel Limón González?

Gabriel Ángel Limón González cuenta con formación en el área económico-financiera:

Licenciatura en Contaduría Pública, por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Maestría en Finanzas, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

¿En qué ha trabajado Gabriel Ángel Limón González?

Gabriel Ángel Limón González es conocido por su trayectoria dentro del IPAB, donde ha ocupado cargos clave en la administración de recursos financieros y la protección del ahorro bancario.