Mediante redes sociales, la activista Arlín Medrano, integrante de la Flotilla Global Sumud, lanzó una dura crítica contra el premio Nobel de la Paz que recibió María Corina Machado.

El viernes 10 de octubre se dio a conocer a la ganadora del premio Nobel de la Paz, que en este caso fue María Corina Machado por su lucha democrática.

Y si bien María Corina Machado recibió varias felicitaciones, también fue objetivo de diversas críticas por su relación con Israel y la falta de posicionamiento ante el genocidio.

Arlín Medrano lanza crítica a María Corina Machado por su premio Nobel de la Paz

En sus redes, Arlín Medrano se pronunció sobre el premio que recibió María Corina Machado, bajo la afirmación de que “aunque el genocida se vista de Nobel”, genocida se quedará.

Anteriormente, la mexicana exintegrante de la Flotilla Global Sumud había escrito que a pesar del premio Nobel, el sionismo, seguiría siendo sionismo, aunque posteriormente lo editó.

Dicho posicionamiento fue ampliamente criticado redes sociales, en donde acusaron que Arlín Medrano regresó sin aprender nada en su viaje con la Flotilla Global Sumud.

Arlín Medrano lanza crítica contra María Corina Machado por premio Nobel (Captura de pantalla)

¿Por qué Arlín Medrano criticó a María Corina Machado? Contexto de la premio Nobel y su relación con Israel

En el transcurso del día se han hecho señalamientos similares sobre la nueva premio Nobel, María Corina Machado y su relación con Israel, aunque Arlín Medrano no dio contexto.

En redes apuntan una relación cercana entre María Corina Machado con Israel, que se reflejó en la condena del ataque de Hamás en 2023 y de Irán en abril de 2024.

Sin embargo, no hizo lo mismo con el genocidio en la Franja de Gaza perpetrado por Israel, conflicto del cual no se pronunció en absoluto.

Aunque también se ha señalado que el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, firmó un acuerdo de cooperación con el grupo que encabeza Benjamin Netanyahu, Likud, en 2020.

Desde antes (diciembre 2018) y acorde con una carta que circula en redes, María Corina Machado había solicitado a Benjamin Netanyahu que interviniera militarmente Venezuela .