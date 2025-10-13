Después del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, Nicolás Maduro decidió cortar relaciones diplomáticas con Noruega.

Pues cabe recordar que María Corina Machado de 58 años de edad es la líder de la oposición en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro de 62 años de edad.

Nicolás Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

El comité noruego del Nobel premió a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela con el Premio Nobel de la Paz 2025.

En respuesta, Nicolás Maduro ha decidido cortar relaciones con Noruega cerrando las embajadas de Venezuela en Noruega y Austria.

Nicolas Maduro (Miguel Gutiérrez / EFE / EFE)

Además, de acuerdo con un comunicado emitido por Nicolás Maduro, habrá una apertura de embajadas en Zimbabue y Burkina Faso como parte de una reestructuración de su servicio exterior.

También se agregó que los servicios consulares de Venezuela en esos países, serán proporcionados por misiones diplomáticas.

El comunicado de Nicolás Maduro asegura que los detalles se darán a conocer en los próximos días, lo cual “refuerza los lazos históricos con el continente africano”.

Además revelaron que” las misiones servirán de plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación".

No obstante, el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, se dio sin dar explicaciones según reveló la cancillería noruega, hecho ocurrido tres días después de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado.

“La embajada de Venezuela nos ha informado de que cerraba sus puertas, sin dar ninguna razón. El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego y, en caso de preguntas sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel” Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, a AFP