Después de que se revelara a María Corina Machado como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la Flotilla Global Sumud arremetió en su contra.

“Hay un genocidio en curso, el mundo entero protesta en las principales ciudades, cientos de periodistas pagan con sus vidas para revelarlo, pero el Nobel se otorga al líder de la oposición de un país. El Premio Nobel es inmundo y se ha vuelto insignificante: un arma política de la élite global para impulsar sus propios intereses. En este caso, el dinero del petróleo. No representa nada y carece de honor.” Flotilla Global Sumud

A través de redes sociales, la Flotilla Global Sumud que estuvo secuestrada por Israel, se proclamó en contra del Comité del Nobel y el Premio de la Paz 2025 a María Corina Machado.

La Flotilla Global Sumud condena el Premio Nobel de la Paz 2025 y a María Corina Machado

En su perfil social de X, la Flotilla Global Sumud que estuvo retenida por Israel en medio de su conflicto con Palestina, arremetió contra el Premio Nobel de la Paz 2025, la ganadora María Corina Machado y el Comité Noruego.

Pues tal y como colocaron en sus redes, condenaron que el Premio Nobel de la Paz 2025 haya sido entregado a una líder de oposición; incluso acusaron a los galardones de ser “inmundos e insignificantes”.

Cabe recordar que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 es la líder de oposición de derecha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Participó en las elecciones de Venezuela 2024 por la presidencia del país; sin embargo, el régimen bloqueó su campaña y terminó apoyando a Edmundo González Urrutia.

El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado “por mantener viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, además de ser “una figura clave y unificadora”.

El reconocimiento de María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025, llega en medio de las especulaciones sobre Donald Trump, quien tras ganar el acuerdo de paz entre Israel y Palestina, había quien consideraba que el mandatario debía ganar el galardón.

No obstante, en sus redes sociales, María Corina Machado se pronunció ante el reconocimiento del Comité del Nobel y dedicó su premio a Donald Trump y reconoció su ayuda a Venezuela.