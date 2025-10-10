El otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado ha provocado diversos cuestionamientos; entre ellos, de integrantes de Morena.

Esto dijo una concejal:

“¿Qué sigue? ¿Nobel para Lilly Téllez?” Concejal de Morena en Tláhuac, CDMX

El viernes 10 de octubre se dio a conocer a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que fue la líder de oposición de Venezuela ante el actual régimen, María Corina Machado.

Acorde con analistas, el Nobel para María Corina Machado fue por su lucha democrática y si bien ha sido ampliamente felicitada por personajes internacionales, también ha sido criticada.

Maria Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 (Ariana Cubillos / AP Photo / AP)

Concejal de Morena cuestiona Nobel de la Paz para María Corina Machado: “¿Qué sigue, Lilly Téllez?"

En redes sociales, diversos integrantes o simpatizantes de Morena han cuestionado el Nobel de la Paz que le fue entregado a María Corina Machado, ya que implicaría el “mundo al revés”.

Esta fue la opinión de la concejal de Morena en Tláhuac, Ciudad de México, Alexandra Rojo, quien preguntó que tras este Nobel para María Corina Machado seguiría uno para Lilly Téllez.

Morena arremete contra Nobel de María Corina Machado

En su publicación de redes sociales, Alexandra Rojo afirmó que urge enderezar el mundo que está al revés, aunque la concejal de Morena no fue la única en contra.

Abraham Mendieta, un analista político afín a Morena, también cuestionó el Nobel de la Paz para María Corina Machado, con la afirmación de que hubiera sido mejor entregarlo a Juan Guaidó.

Pues él “por lo menos hizo el teatro” de ser presidente de Venezuela durante varios meses e hizo reír en el proceso.