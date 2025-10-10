El nombramiento de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz podría quedar manchado por una filtración, misma que el comité ya investiga.

Resulta que tras darse a conocer el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, se dieron reportes de una posible filtración del nombre de la galardonada en sitios de apuestas.

Premio Nobel (Angela Weiss/Pool Photo via AP, File / AP)

Habrían filtrado a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en sitios de apuestas

El comité encargado de entregar el Premio Nobel de la Paz, así como el resto de galardones en distinta categorías, reportó que el sitio de apuestas Polymarket subió su actividad recientemente.

Esto ocurrió precisamente antes de darse a conocer a María Corina Machando como Premio Nobel de la Paz en 2025, por lo que se teme una posible filtración.

Las apuesta a favor de María Corina Machando se dispararon cerca de la medianoche, hora de Noruega, algo que resultó extraño dada la hora y la coincidencia.

El reporte indica que todas las cuentas que apostaron por la ganadora, recibieron ganancias de alrededor de 90 mil dólares, unos 1.6 millones de pesos.

Hay que mencionar que ni siquiera la ganadora sabía de su nombramiento, pues fue avisada unos minutos después de dar su nombre en la ceremonia oficial.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 (Ronald Peña R / EFE / EFE)

El comité ya investiga la filtración de la ganadora del Premio Noble de la Paz

Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, señaló a medios locales de Noruega que ya se investiga la posible filtración de la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

Para definir si en realidad alguien dentro del comité o cercano al mismo, filtró el nombre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, o fue algo incidental.

Los ganadores del Premio Nobel se eligen varios días antes de que se den a conocer públicamente, por parte de cinco miembros del comité.

Todo se maneja de forma hermética, lo que da a entender que uno de estos miembros pudo haber sido quien filtrara su nombre.

De momento apenas se están dando las primeras averiguaciones al respecto.