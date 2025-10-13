Luego de haber ganado el Premio Nobel de La Paz 2025, la líder opositora María Corina Machado denunció un atentado contra activistas opositores venezolanos en Colombia.

Según denunció en sus redes sociales, el hecho ocurrió este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas de derechos humanos Yendri Velásquez y Luis Peche.

Ambos hombres habrían sido baleados cuando salían de su residencia en el distrito de Usaquén, al norte de Bogotá, sin que ninguno de ellos resultara con heridas mortales.

Luis Peche y Yendri Velásquez, (Especial)

María Corina Machado exige acción a Gustavo Petro por el atentado contra activistas opositores en Colombia

María Corina Machado condenó el ataque contra el consultor político e internacionalista Luis Peche Arteaga y el defensor de Derechos Humanos y activista LGTBIQ+, Yendri Velásquez.

Según su denuncia, ambos activistas opositores han sufrido persecución política en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, por lo que tuvieron que refugiarse en Colombia.

Yendri se encuentra en Colombia bajo condición de refugiado luego de escaparse de las manos del régimen, tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor como defensor de derechos humanos. En el caso de Luis Peche, analista político, también se encontraba en Bogotá por persecución política del régimen de Maduro.

Para María Corina Machado este ataque constituye una grave agresión contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región, motivo por el que solicitó acción al gobierno del presidente Gustavo Petro.

#URGENTE‼️



Denuncio y condeno el atentado perpetrado este lunes 13 de octubre en Bogotá, Colombia, contra los activistas venezolanos de derechos humanos Yendri Velásquez (@yendrive) y Luis Peche (@LuisPecheVE), perseguidos en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro.… https://t.co/NPnA8F38e6 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 13, 2025

Gustavo Petro responde a ataques contra activistas en Colombia

Por el ataque contra los venezolanos, Gustavo Petro manifestó que, toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es “bien recibida”.

“Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará“, señaló.

Sin embargo, afirmó que la UNP ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia.