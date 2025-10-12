A través de sus redes sociales, Roger Waters criticó a María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

Cabe recordar que la líder opositora de Venezuela, María Corrina Machado, fue nombrada como la ganadora del Nobel de la Paz de este año.

¿Qué dijo Roger Waters sobre María Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz 2025?

Roger Waters subió un video en redes sociales en el que criticó al Comité Noruego y a María Corina Machado por otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025.

En su mensaje, Roger Waters llamó a María Corina como una “prófuga de la justicia venezolana”, criticando la decisión de darle el Premio Nobel de la Paz 2025:

“Aquí vamos. María Corina Machado, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz ha decidido dárselo este 2025. Nobel se estaría revolcando en su tumba, se que él inventó la dinamita y probablemente era un idiota, pero también pensaron en dárselo a Donald Trump, no es menos absurdo.” Roger Waters

Durante su video, exigió que comenzaran a comportarse como seres humanos que tuvieran un IQ,.

También, aseguró que María Corina Machado no tenía “nada que ver con la paz”.

“Se que a ustedes tampoco les importa la paz”, continúo Roger Waters en su video criticando la decisión del Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, pues recordó que también se lo dieron a Henry Kissinger.

“Ustedes jugaron con la idea de dárselo a Donald Trump que no tiene nada que ver con la paz. La paz es sobre expresar la verdad y amor por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y sobre apoyar la idea universal de la igualdad de los derechos humanos” Roger Waters

Finalmente, tras dar sus declaraciones en video, Roger Waters preguntó por qué no empezar a considerar los derechos de las personas en Palestina que han sufrido tras la guerra con Israel.

“Sabemos que este plan de Paz con Tony Blair y que esté involucrado y que la gente que corre de Gaza, ¿ustedes están locos?” Roger Waters