Durante una conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reafirmó la prioridad que hay en la captura de El Botox.

“Esta persona es un objetivo del gobierno de México, es un objetivo del gabinete de seguridad, es un objetivo del estado de Michoacán”. Omar García Harfuch

El Botox fue señalado como el principal responsable de la tortura y asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán.

“Va a ser detenido”, dice Omar García Harfuch de El Botox

Omar García Harfuch fue cuestionado por el nuevo video de El Botox donde lo señala por el “secuetro” de su esposa y su hija.

En respuesta, el secretario recordó que el narcotraficante cuenta con un historial de violencia y detenciones que lo colocan en una lista prioritaria de captura.

Omar García Harfuch (@OHarfuch / X )

En su recuento, García Harfuch mencionó cuando El Botox ya había sido detenido en 2018 por el ejército mexicano, pero puesto en libertad.

“Hay una cantidad de denuncia en las fiscalías de todo el daño que le ha hecho a la ciudadanía”, enfatizó.

Finalmente, el secretario prometió que El Botox será detenido por las instituciones de seguridad.

El Botox reaparece en video retando a Omar García Harfuch por la detención de su familia

Un video de El Botox ha sido revelado; en las imágenes exige la liberación de su familia, pidiendo que la dejen fuera “de estos asuntos”.

En sus acusaciones, El Botox asegura que tanto su esposa como su hija fueron detenidas por orden de García Harfuch.

Sin embargo, denuncia, su detención se realizó con base en testimonios falsos.

“Para mí es privación de la libertad, secuestro, porque las tienen privadas de la libertad con falsos testimonios, por no poderme agarrar a mí”. El Botox

Cabe destacar que esposa e hija, identificadas como Blanca Esmeralda Álvarez Manzo y Joana Lizbeth Sepúlveda Valencia, fueron detenidas en febrero y octubre de 2025.

De acuerdo con el narcotraficante, ambas están fuera de cualquier asunto ilegal del que pudieron culparlas, por lo que exigió su liberación inmediata.