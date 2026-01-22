La tarde del miércoles 21 de enero se llevó a cabo un operativo en Apatzingán, Michoacán, para la presunta captura de César Sepúlveda alias “El Bótox”, por el asesinato de Bernardo Bravo.

“El Bótox” ha sido señalado como un objetivo prioritario de las autoridades federales por su presunta participación en la tortura y asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo, en octubre de 2025.

Apatzingán: registran operativo en búsqueda de “El Bótox” por caso Bernardo Bravo

En la comunidad de Cenobio Moreno, Apatzingán, Michoacán, elementos del Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo un operativo para la detención de “El Bótox”.

La información apunta que el operativo se realizó con diversos helicópteros de la Guardia Nacional en la zona de Apatzingán, como se observa en videos; sin embargo, también habría movilización por tierra.

De momento, no se ha registrado ninguna detención tras el operativo de Apatzingán. Se señaló que se hizo un decomiso de armas y explosivos, todavía no confirmado por las autoridades.

La presunta búsqueda de “El Bótox” se da días después de que difundiera tres videos en redes sociales en donde pide al titular de la SSPC que libere a su hija y esposa .

Aunado al asesinato de Bernardo Bravo, “El Bótox” tiene al menos cuatro órdenes de aprehensión en su contra por secuestro y extorsión, que había denunciado el líder limonero.

🚨🚨🚨Continúa operativo de la Guardia Nacional y Ejército mexicano en la tenencia de Cenobio Moreno, #Apatzingán



Hasta el momento no se reportan detenciones pic.twitter.com/SxRxfVquSa — Foro Militar México (@foro_militar) January 21, 2026

Michoacán: Gabinete de Seguridad reportó diversas detenciones hasta el 20 de enero

El Gabinete de Seguridad anunció diversos operativos y patrullajes en varios municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, que lograron la detención de presuntos criminales.

Acorde con lo señalado, sus operativos derivaron en la detención de cuatro personas, así como el aseguramiento de dos armas de fuego y 120 cartuchos junto a un vehículo, aunque no especificaron el lugar.

El operativo sería parte del Plan Michoacán que logró la detención de 439 personas ligadas al crimen organizado, así como el decomiso de 53 kilos de explosivos y más de 800 kilos de droga.