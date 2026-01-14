Hoy martes 13 de enero se dio a conocer que la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) destituyó a su rector José Alberto Abud Flores tras su detención.

De acuerdo con las autoridades, José Alberto Abud Flores fue detenido el 12 de enero por las autoridades de Campeche en posesión simple de drogas.

UACAM destituye a José Alberto Abud Flores como rector; autoridades definirán su situación legal

Durante una sesión privada celebrada este martes, el Consejo Universitario de la UACAM determinó la destitución del rector José Alberto Abud Flores tras ser detenido por autoridades estatales.

Esto pese a que la UACAM había reprobado la detención de Abud Flores tan solo horas de darse a conocer dicha información.

José Alberto Abud Flores

Este día, las autoridades universitarias votaron desde el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI por la destitución del rector.

Asimismo, llevaron a cabo el nombramiento de Fanny Maldonado Guillermo como rectora sustituta de la UACAM.

Sin hacer mayor mención a lo sucedido con Abud Flores, la secretaria de Gobierno de Campeche, Liz Hernández, resaltó la trayectoria de Maldonado Guillermo quien quedará ahora al frente de la UACAM.

Por su parte, José Alberto Abud Flores permanece detenido en las instalaciones de la Fiscalía General de Campeche, a la espera de definir su situación legal.

De acuerdo con reportes, el ahora exrector de la UACAM podría ser trasladado a prisión, aunque se evalúa la cantidad de droga que se encontraba en su posesión para determinar si se otorga la libertad bajo fianza.