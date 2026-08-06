La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó mil 557 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en las principales zonas aguacateras de Michoacán como parte de una estrategia para reforzar la seguridad, combatir la extorsión y garantizar las actividades de productores y empacadoras del llamado “oro verde”.

“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Michoacán” Secretaría de Defensa Nacional

La medida busca fortalecer la presencia federal en una de las regiones económicas más importantes del país como lo es la zona aguacatera en Michoacán.

El operativo contempla:

Patrullajes permanentes

Vigilancia en huertas y centros de empaque

Asimismo se realizarán labores de inteligencia para inhibir la actuación de grupos delictivos que afectan la cadena de producción y comercialización del aguacate, y se mantendrá coordinación con autoridades estatales y municipales para responder de manera inmediata ante cualquier incidente.

Mujeres en el Ejército (Moisés Pablo Nava)

Despliegue de fuerzas federales busca proteger la producción de aguacate en Michoacán

Se ha reportado el despliegue de mil 557 elementos del Ejército (900) y Guardia Nacional (657) en Michoacán, enfocado en proteger zonas de cultivo de aguacate y combatir extorsiones a productores.

De acuerdo con la Ejército, el despliegue se concentra en los municipios con mayor producción aguacatera, donde se reforzará la seguridad de trabajadores, transportistas y empresas exportadoras.

Las acciones incluyen:

Recorridos terrestres

Puestos de inspección

Vigilancia en rutas utilizadas para el traslado del fruto hacia los centros de distribución y exportación.

El Gobierno federal sostiene que el objetivo es reducir los delitos que impactan al sector, particularmente la extorsión y el cobro de piso, además de brindar condiciones para que la actividad económica continúe con normalidad.

La estrategia forma parte de los operativos de seguridad implementados en Michoacán para contener la violencia en regiones prioritarias y proteger sectores productivos clave para la economía nacional de 9 municipios:

Apatzingán Aguililla Buenavista Cotija Los Reyes Peribán Tingüindín Tocumbo Zamora