El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó su plan para recuperar las exportaciones de aguacate a Estados Unidos ante suspensión; asegura es prevención.

“Esto lo vamos a solucionar muy pronto, con comunicación y con diálogo lo vamos a lograr, estoy seguro”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Aseveró que se mantiene en comunicación permanente con las autoridades federales para atender esta suspensión preventiva de parte de Estados Unidos, la cual ya se había visto.

Al respecto, Alfredo Ramírez Bedolla recordó que la industria del aguacate es vital para Michoacán, ya que genera más de 200 mil empleos.

Plan de Alfredo Ramírez Bedolla para recuperar las exportaciones de aguacate

Mediante un video compartido en sus redes sociales, Alfredo Ramírez Bedolla explicó se trabaja con Estados Unidos y su área de seguridad para recuperar las exportaciones de aguacate.

Alfredo Ramírez Bedolla sentenció igualmente que la suspensión a la exportación se va a solucionar muy pronto con diálogo y comunicación.

Ya que repitió, la medida busca resguardar a los inspectores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, por lo que brindarán sus condiciones de seguridad.

Al respecto aseveró que la medida de suspensión de Estados Unidos es como prevención ante las recientes detenciones de alto nivel en contra de la extorsión.

Y se mantienen en coordinación con las dependencias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que respalda la estrategia de Michoacán.

El gobernador también mencionó que en la cruzada contra la extorsión trabajan la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán así como la Guardia Civil.

Alfredo Ramírez Bedolla recuerda que ya superaron suspensiones de Estados Unidos

En el mismo video, Alfredo Ramírez Bedolla recordó que Michoacán ha enfrentado esta medida en dos ocasiones durante su gobierno, las cuales fueron superadas.

La primera suspensión tuvo lugar en 2022, ya que el Departamento de Agricultura decidió pausar las actividades, luego de uno de sus inspectores fuera amenazado.

La más reciente fue en junio 2024, también por un incidente con los inspectores, quienes fueron agredidos en un retén, revocada un mes después.