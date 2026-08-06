La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reconoció el respaldo del Gobierno de México para impulsar la reapertura del Programa de Exportación de Aguacate (PTO), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara su apoyo a una de las cadenas agroalimentarias más importantes del país.

“La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la sensibilidad, disposición y liderazgo demostrados para atender las preocupaciones de la industria mexicana de exportación del aguacate y respaldar las acciones encaminadas a proteger una de las cadenas agroalimentarias más importantes del país.” APEAM

En un comunicado emitido desde Uruapan, la organización de productores de aguacate de Michoacán, agradeció la disposición y el liderazgo de la mandataria para atender las preocupaciones del sector, al considerar que la reactivación del programa permitirá devolver certidumbre a miles de productores, empacadores, trabajadores y familias que dependen de la exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos.

APEAM pide a Estados Unidos acelerar la reapertura del programa de exportación

APEAM también hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para concretar, en coordinación con las autoridades mexicanas, la pronta reapertura del Programa de Exportación de Aguacate; asimismo la asociación subrayó que durante décadas la industria mexicana ha mantenido una relación comercial basada en la cooperación bilateral, la transparencia y el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios, de inocuidad y seguridad establecidos entre ambos países.

“La industria mexicana de exportación del aguacate ha demostrado durante décadas ser un aliado confiable de los Estados Unidos, construyendo una relación basada en la cooperación, la transparencia y el estricto cumplimiento de los protocolos fitosanitarios. Por ello, hacemos un respetuoso llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que, en coordinación con las autoridades mexicanas, se concrete a la brevedad la reapertura del Programa, reconociendo el esfuerzo conjunto realizado para fortalecer las condiciones que permiten operar con seguridad y confianza.” APEAM

La organización sostuvo que reactivar el programa de exportaciones de aguacate a Estados Unidos permitirá preservar la confianza de los socios comerciales y garantizar la continuidad del suministro de aguacate mexicano al mercado estadounidense, considerado uno de los principales destinos de exportación del producto nacional.

Finalmente, APEAM reiteró su compromiso de cumplir con todos los requisitos, protocolos y estándares que regulan el programa de exportación, y aseguró que continuará colaborando con el USDA, APHIS y las autoridades de México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad del programa, proteger al personal involucrado y asegurar el abasto de aguacate mexicano.