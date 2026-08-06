El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos ocurrió como consecuencia de un operativo de seguridad que derivó en la captura de un objetivo prioritario en la entidad, y no por un problema de producción o calidad del fruto.

“El lunes volvimos a tener otra reunión vía Zoom y comentábamos la detención de uno de los cabecillas de lo que se denomina El Cártel de los Reyes que tenía asolada la zona, fue detenido en un operativo de fuerzas especiales, del ejército mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Se detiene a esta persona y deciden el día de ayer, de manera preventiva, suspender el trabajo en territorio de USDA.” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Ramírez Bedolla explicó que la medida adoptada por autoridades estadounidenses coincidió con la detención de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el operativo, inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fueron retirados de la región como medida preventiva resultando en veto de las exportaciones de aguacate.

Ramírez Bedolla vincula veto al aguacate de Estados Unidos con captura de líder criminal; destaca golpe a la extorsión en Michoacán

Durante un balance de seguridad, Ramírez Bedolla sostuvo que el combate a la extorsión ha permitido la detención de 50 presuntos delincuentes, entre ellos nueve cabecillas de grupos criminales, en el último año.

El gobernador de Michoacán señaló que estas acciones forman parte de la estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales para proteger a los sectores productivos, especialmente a los productores de aguacate y limón.

“Ayer mismo yo hablé con el encargado de la embajada de seguridad para México, estamos dialogando, estamos trabajando. Ellos me comentan, tienen este tema precautorio, preventivo por si llegara a ocurrir alguna represalia, algunas amenazas porque es una detención muy relevante como las que han ocurrido en Michoacán en los últimos meses. Esta situación se presenta en cuatro o cinco municipios que son frontera con Jalisco, entonces estamos trabajando muy de la mano con el secretario Omar García Harfuch.” Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

El mandatario insistió en que el veto estadounidense debe entenderse en el contexto de las operaciones contra el crimen organizado, al asegurar que la captura del “R1” provocó un protocolo preventivo de seguridad para el personal del USDA.

Además, expresó su confianza en que las exportaciones de aguacate se normalicen una vez que existan las condiciones de seguridad necesarias y continúe la coordinación entre ambos países.