El gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará sus actividades oficiales en Michoacán el próximo sábado 8 de agosto de 2026, tras suspenderlas el día 5 por una amenaza contra intereses estadounidenses.

El embajador Ronald Johnson confirmó que la decisión se tomó en coordinación con el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar la seguridad.

La suspensión afectó especialmente las inspecciones del Departamento de Agricultura, indispensables para certificar productos agrícolas como el aguacate, clave en las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Estados Unidos retoma actividades en Michoacán tras alerta de seguridad (Captura de pantalla)

Estados Unidos reanudará actividades en Michoacán tras alerta de seguridad

Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Michoacán a partir del sábado 8 de agosto, luego de las medidas de seguridad implementadas en la entidad en coordinación con México.

De acuerdo con una declaración del embajador Ronald Johnson, la decisión de retomar estas actividades, entre ellas las de la importación del aguacate, se tomó con base en:

Compromisos asumidos por las autoridades mexicanas

Acciones de seguridad implementadas en Michoacán

Evaluación permanente de las condiciones en el terreno

La Embajada de Estados Unidos en México explicó que la reanudación se trata de un proceso continuo y gradual, cuyo objetivo es generar las condiciones necesarias para restablecer completamente las actividades oficiales.

La medida entrará en vigor el 8 de agosto contempla cuatro zonas específicas del estado de Michoacán:

Tancítaro Tacámbaro Uruapan Corredor entre Morelia y Pátzcuaro

Asimismo, Estados Unidos señaló la importancia de mantener condiciones de seguridad para el sector agrícola, al considerar que una actividad agrícola segura beneficia a ambos países.

Estados Unidos retoma actividades en Michoacán tras alerta de seguridad (@USAmbMex)

Con esta decisión, Estados Unidos da un primer paso hacia la recuperación gradual de sus actividades en Michoacán, después de la alerta de seguridad que llevó a suspender parcialmente operaciones en algunas zonas del estado.