El primer ministro de Canadá, Mark Carney, viajará en un viaje oficial a Pekín para explorar mayor comercio con China en medio de la negociación del T-MEC.

De acuerdo con la información, será este miércoles 14 de enero cuando Mark Carney sostenga sus primeras reuniones con autoridades de China, en un viaje que se espera sea de al menos tres días donde Canadá buscará otras opciones comerciales al T-MEC.

Canadá busca alcanzar acuerdo comerciales con China en vísperas de la revisión del T-MEC

Mark Carney arribará las primeras horas del 14 de enero a China, en donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y otros altos dirigentes políticos y empresariales de este país en medio de la negociación del T-MEC con México y Estados Unidos.

El objetivo de este viaje oficial es mejorar la posición estratégica de Canadá en materia de comercio, en un escenario internacional en transformación.

Especialmente ante el impacto que ha tenido el segundo mandato presidencial de Donald Trump, el cual ha afectado gravemente el equilibrio comercial que se había logrado con el T-MEC.

Mark Carney, primer ministro de Canadá (Andrej Ivanov / Getty Images via AFP)

Mark Carney ha subrayado que el acercamiento a China es una respuesta directa al nuevo panorama generado por Trump, que ha impuesto elevados aranceles a Canadá pese a ser el segundo socio económico más importante de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense aseguró que busca que su país cuente con una “economía más competitiva, sostenible e independiente”, por lo que dijo está forjando nuevas alianzas a nivel mundial.

Cabe señalar que ambos países habían mantenido un panorama de tensión debido a diversos aranceles que se habían impuesto mutuamente, sin embargo, los desacuerdos con Estados Unidos han abierto la posibilidad de que Canadá y China logren alcanzar nuevos convenios comerciales.