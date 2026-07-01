Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que el T-MEC sigue vigente pese a las declaraciones de Estados Unidos.

“El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual” Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía

El secretario explicó que, tras reuniones bilaterales, se acordó que el tratado será revisado de manera anual hasta 2036, descartando una salida inmediata de Estados Unidos.

El secretario de Economía subrayó que Estados Unidos no busca abandonar el T-MEC, aunque sí expresó que no pretende renovarlo por 16 años más.

Las negociaciones continuarán el lunes 20 de julio en la CDMX.

Marcelo Ebrard: se acordó revisión anual hasta el 2036

Marcelo Ebrard señaló el miércoles 1 de julio que, luego de sostener reuniones y conversaciones con Estados Unidos, se acordó que el T-MEC sea revisado de manera anual a partir de ahora y hasta el 2036.

De acuerdo con el secretario, Estados Unidos ha asegurado que no se quiere salir de tratado firmado con México y Canadá y reiteró que si de verdad lo quisiera “ya se habría salido”.

Asimismo, confirmó que Estados Unidos sí expresó que no tienen la intención de renovar el T-MEC por 16 años más, por lo que se determinó tener las revisiones anuales.

En este sentido, reiteró que el T-MEC sigue vigente y aclaró que las negociaciones realizada por México buscan mayor coordinación entre las partes.

Cabe recordar que México recibirá a representantes del gobierno estadounidense el próximo 20 de julio en la CDMX para continuar con las negociaciones.