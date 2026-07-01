El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, hizo un llamado a la unidad ante el inicio del proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

“En este momento histórico estamos convocados a la unidad, México debe colocar por encima de cualquier diferencia el interés superior de la nación”. Morena

Así lo planteó la dirigencia nacional del partido en un comunicado, en el que resaltó que mantiene su total respaldo a las acciones que ha ejercido la presidenta Claudia Sheinbaum en el tema.

Por ello, Morena llamó a la unidad al adelantarse a cualquier postura negativa que se pueda manifestar desde la oposición, pues resaltó que lo mejor para el país es dejar de lado las diferencias.

T-MEC (Cortesía)

Morena llama a la unidad al expresar su respaldo a Claudia Sheinbaum ante revisión del T-MEC

El miércoles 1 de julio de 2026 arrancó el proceso de revisión del tratado comercial de América del Norte, el T-MEC, desde su entrada en vigor desde el 2020.

Ante el futuro que podría tener el acuerdo y las amenazas de Estados Unidos de darlo por terminado, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo un llamado a la unidad.

En su comunicado, Morena expresó que apoya en su totalidad a la presidenta Claudia Sheinbaum por las medidas que se han ejercido en su mandato en torno al T-MEC.

“Ante el proceso de revisión del T-MEC, manifestamos nuestro total respaldo a la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”. Morena

En ese sentido, el partido pidió que las diferencias ideológicas que puedan estar presentes, se dejen a un lado de momento y se forme una postura de respaldo en torno a México y la continuidad del T-MEC.

Incluso, advirtió que apoyar a la presidenta, es “un imperativo patriótico”, pues hacerlo es sinónimo de defender a la nación al tratarse del “único interés supremo e indivisible es el bienestar del pueblo”.

Morena pide unidad ante revisión del T-MEC (@PartidoMorenaMx/X)

Morena destaca logros en torno al T-MEC bajo gobierno de Sheinbaum

En su llamado a la unidad ante el futuro del T-MEC, Morena resaltó que las acciones y programas emprendidos por ClMorT-MEc audia Sheinbaum han impulsado algunos logros a destacar:

Cifras récord de Inversión Extranjera Directa que confirman la confianza global en la estabilidad económica de México

Continuidad de la inversión ante la oferta de certidumbre jurídica, capacidad productiva y una política económica responsable

Protección de empleos, las cadenas de suministro y el bienestar de las familias

Ante ello, Morena aseveró que el manejo de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido “brillante, sereno y responsable”, pues ha evitado con “inteligencia política” que la revisión genere incertidumbre.

En ese sentido, el partido insistió en llamar a la oposición a dejar de intentar “construir narrativas de incertidumbre” que afectan a México y sumarse a la defensa de la soberanía sin regateos.