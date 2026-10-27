La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) confirmó que sostendrá una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar la Ley de Ingresos 2027.

Así lo reveló el presidente del organismo, Alejandro Malagón, quien declaró que el diálogo tiene el fin de analizar los apartados presupuestales del Paquete Económico del próximo año.

El encuentro se realizará en medio de un ambiente de tensión en el sector de carga por las crecientes quejas ante el aumento de robos, asaltos y violencia en diversas carreteras del territorio nacional.

Secretaría de Hacienda (Cuartoscuro)

Concamin confirma reunión con Hacienda por Ley de Ingresos 2027; analizarán tema de autopistas

Previo a la discusión del Paquete Económico 2027, el sector industrial ha advertido sobre la necesidad por proteger la competitividad logística ante a los cambios tributarios planteados.

En ese contexto, la Concamin informó que se reunirá con Hacienda para revisar la Ley de Ingresos 2027, con un enfoque especial en los topes máximos de deducción fiscal por el pago de autopistas.

La propuesta federal establece un recorte a la acreditación tributaria, pues se advierte que afecta la operación de más de 170 grandes empresas del sector de carga en el país.

En ese sentido, el líder de la Concamin puntualizó que en la reunión con Hacienda se señalará la restricción a los estímulos como un factor de riesgo que elevaría los costos operativos.

Asimismo, Alejandro Malagón adelantó que en el encuentro con las autoridades se hará especial énfasis en el impacto final, pues resaltó que los precios al consumidor también se dispararían.

Ante ello, el dirigente nacional del organismo reiteró que mantendrán propuestas técnicas ante el Congreso de la Unión en busca de garantizar un esquema tributario con equilibrio.

Reunión de Concamin y Hacienda se celebrará ante falta de acuerdos

La reunión de Concamín con Hacienda se celebrará ante la falta de acuerdos en materia de seguridad vial que ha elevado las tensiones y movilizaciones del gremio transportista.

Diversas agrupaciones del sector realizan bloqueos y protestas viales para exigir un alto a los constantes robos, asaltos y extorsiones que enfrentan los operadores en las carreteras.

Pese a la fractura con algunas organizaciones, la administración federal reiteró su disposición de mantener canales abiertos para garantizar la seguridad y estabilidad de las cadenas logísticas.