Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hizo un llamado a los diputados federales para que respalden los cambios al ISR, IEPS y RESICO.

Así lo planteó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados al defender las reformas que, dijo, permitirán que se amplíe la capacidad recaudatoria y con ello el ingreso de recursos.

Sobre los cambios al ISR, IEPS y RESICO, Édgar Amador refirió que son parte de un plan “antievasión” para captar una meta de ingresos tributarios para que fortalezcan las finanzas públicas.

Édgar Amador llama a diputados a aprobar cambios al ISR, IEPS, RESICO (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Édgar Amador llama a aprobar cambios al ISR, IEPS y RESICO

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, compareció este 30 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno presidencial.

En los trabajos, solicitó la aprobación de reformas al Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Sobre el tema, argumentó que estas modificaciones legales buscan cerrar lagunas operativas, fortaleciendo la equidad del sistema tributario sin incrementar tasas fiscales.

Édgar Amador, secretario de Hacienda, comparece ante la Cámara de Diputados (Michelle Rojas)

Señaló que los ajustes al RESICO y al ISR permitirán incorporar a más contribuyentes al esquema formal, optimizando el control del padrón tributario en todo el país.

Sobre el IEPS, dijo que la revisión normativa busca corregir asimetrías operativas en la recaudación, asegurando que el Estado disponga de los recursos suficientes para financiar el gasto público.

Cabe destacar que las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto serán las encargadas de dictaminar los cambios al evaluar el impacto directo que tendrán sobre la recaudación general.

Édgar Amador revela meta de cambios a ISR, IEPS y RESICO

Al llamar a aprobar los cambios al ISR, IEPS y RESICO, Édgar Amador detalló que las modificaciones proyectan una captación adicional estimada en 140 mil millones de pesos para las arcas públicas.

Para el ejercicio 2027, precisó que la Secretaría de Hacienda fijó un objetivo global de recaudación de 6 mil 264 billones de pesos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con respecto a ello, explicó que la cifra representa un coeficiente del 15.9% en comparación al Producto Interno Bruto (PIB), fortaleciendo el margen de ingresos sin incrementar tasas impositivas.

Asimismo, sostuvo que el monto se alcanzará con eficiencias operativas y un combate decidido a la elusión fiscal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas nacionales sin afectar a los contribuyentes.