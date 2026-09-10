La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el Paquete Económico 2027 mantiene una estrategia fiscal con poco margen para impulsar el crecimiento económico del país.

Pese a que el Paquete Económico 2027 no crea nuevos impuestos, la Coparmex alertó sobre el riesgo de que el proyecto esté basado en la recaudación y en el aumento de la carga fiscal de algunas empresas.

Paquete Económico 2027: Coparmex alerta sobre escaso margen para el crecimiento

La Secretaría de Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 el pasado martes 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, a fin de iniciar con el análisis de la estrategia de ingresos y egresos del gobierno.

Paquete Económico 2027: México crecería al menos 2%, estima Hacienda (Michelle Rojas)

Coparmex señaló que la propuesta deja poco margen para impulsar el crecimiento económico, debido al aumento de la deuda pública, el elevado costo financiero y una recaudación basada en supuestos.

El organismo criticó que el déficit que prevé Hacienda sea del 3.9 del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien es cierto que disminuye respecto al 2026, Coparmex destaca que tiene que ser menor al 2.9%.

Asimismo, Coparmex advirtió que el gobierno de México se sigue endeudando para financiar “gastos corrientes” y no para proyectos productivos, lo que deja la visión del crecimiento económico del país.

En materia de ingresos, Coparmex reconoció que el paquete no contempla nuevos impuestos ni aumentos generalizados en las tasas, pero cuestionó las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La organización explicó que los nuevos límites a deducciones y pérdidas fiscales podrían obligar a empresas con márgenes reducidos a pagar ISR aun cuando no registren utilidades financieras.