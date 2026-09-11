Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) luego de la presentación del Paquete Económico 2027 en el Congreso.

El objetivo de la reunión entre Édgar Amador y el CCE fue dialogar sobre el crecimiento económico, el gasto público y la evaluación de medidas fiscales y económicas que se implementararán en 2027.

Édgar Amador se reúne con el CCE tras presentar el Paquete Económico 2027: esto hablaron (Captura de pantalla)

Édgar Amador dialoga con el CCE sobre el Paquete Económico 2027 tras su presentación

A través de un comunicado, el CCE calificó el encuentro como parte del diálogo permanente entre el gobierno y el sector privado para evaluar el impacto de las propuestas del Paquete Económico 2027.

El CCE reconoció el avance de gobierno en mantener las finanzas públicas sostenibles; sin embargo, hizo tres importantes peticiones:

Ejercicio eficiente del gasto público sin afectar la inversión productiva

Soluciones estructurales para las empresas del Estado

Ampliar la base de contribuyentes y combatir la evasión fiscal

El CCE también solicitó mantener un diálogo técnico para evaluar el impacto de las medidas fiscales propuestas en el Paquete Económico 2027 y garantizar que su aplicación sea equitativa.

Reiteró que una de las prioridades del Paquete Económico 2027 debe ser mantener el grado de inversión de México, reducir gradualmente el déficit público y desacelerar el crecimiento de la deuda.

Asimismo, el CCE celebró que el paquete contemple incentivos para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al recordar que este sector genera alrededor del 70% del empleo en México.