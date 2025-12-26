Diputados perfilan ratificar el próximo año a David Colmenares como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esto pese a los señalamientos en su contra por un posible abuso de sus funciones al no querer rendir cuentas ni cumplir con sus obligaciones legales.

Diputados no descartan ratificar a David Colmenares al frente de la ASF

El próximo 15 de marzo, David Colmenares concluirá su actual gestión al frente de la ASF, sin embargo diputados perfilan volverlo a ratificar, luego de que la ley permite buscar la reelección.

Diputados perfilan ratificar a David Colmenares al frente de la ASF (@JoseMarioMX / X )

Ricardo Monreal no descartó la posibilidad de que Colmenares Páramo sea reelegido para estar un periodo más al frente de la ASF.

La comisión de Vigilancia de la ASF afina el calendario del proceso para elegir al próximo titular, cargo que tendrá vigencia hasta el 2034.

Javier Herrera Borunda señaló que la convocatoria deberá aprobarse a más tardar a inicios de febrero para ser enviada al pleno.

Y es que de la emisión de la convocatoria hasta la integración de la terna final transcurren al menos 23 días, por lo que en caso de no hacerlo pronto el relevo podría retrasarse.

Entre los requisitos para quienes desean estar al frente de la ASF se encuentra no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador, diputado federal, gobernador, comisionado, dirigente de algún partido político no haberse postulado a algún cargo de elección popular durante el año previo.

David Colmenares podría ser ratificado al frente de la ASF en medio de acusaciones en su contra

La posible ratificación de David Colmenares al frente de la ASF se da en medio de acusaciones por incumplimiento de obligaciones.

Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), denunció a David Colmenares ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC).

El documento señala presuntas omisiones, falta de transparencia y ausencia de resultados sustantivos en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Vania Pérez Morales afirmó que desde hace tiempo se ha observado una conducta omisa por parte del auditor superior, particularmente en su falta de participación en los espacios institucionales que marca la ley.