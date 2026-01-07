Armando Corona Arvizu, el controvertido diputado de Morena que ha protagonizado diversas polémicas por sus propuestas, vuelve a la carga ahora con una iniciativa para dar día libre por cumpleaños.

“Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado con goce íntegro de salario en la fecha de su cumpleaños” Propuesta de Armando Corona Arvizu

¿En qué consiste la iniciativa para dar día libre por cumpleaños?

Luego de ser criticado por propuestas como la que buscaba censurar los stickers de burlas a funcionarios, el diputado Armando Corona Arvizu de Morena regresó con otra polémica iniciativa.

Se trata de una propuesta que presentó en la Cámara de Diputados por medio de la cual quiere que se de un día libre por cumpleaños a los trabajadores en México.

Pastel de cumpleaños (Unsplash)

Para ello, en su iniciativa el integrante de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, plantea la creación de un artículo 74 Bis para la Ley Federal del Trabajo.

Por medio de dicha adhesión a la ley, se indica, los trabajadores formales en el país tendrán la posibilidad de elegir si en su día de cumpleaños trabajan o no a partir de estos criterios:

No laborar en la fecha de su cumpleaños con goce de salario

Prestar sus servicios en la fecha de su cumpleaños y, por esa sola jornada, recibir doble remuneración (salario normal más un salario extraordinario adicional)

Sin embargo, también se indica que el beneficio únicamente aplicará para los empleados del sector formal que hayan sumado al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.

Diputado de Morena justifica iniciativa para dar día libre por cumpleaños

Al advertir que México es de los países donde más se trabaja durante todo el año —y por ende donde menos se descansa— el diputado de Morena justificó su iniciativa para dar día libre por cumpleaños.

Lo anterior debido a que en la argumentación de su propuesta, Armando Corona Arvizu aseveró que el reconocer una fecha personal de los trabajadores, ayuda a la salud mental y al bienestar laboral.

En cuanto a las reglas de operación, se establece que el trabajador deberá informar a su empleador sobre su decisión de lo que optará durante su día cumpleaños, con al menos 15 días de anticipación.

Además, se plantea que en caso de incumplimiento o negativa injustificada por parte del empleador, se podría hacer acreedor de una infracción sancionable conforme a lo dispuesto en esta ley.