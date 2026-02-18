La comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación dio inicio al proceso para renovar al titular de dicha dependencia para los próximos ocho años.

La convocatoria para el proceso fue el único punto del orden del día de la décima reunión de la comisión de la Cámara de Diputados este miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas.

Cámara de Diputados inicia proceso para renovar al titular de la ASF

Con unanimidad se aprobó la convocatoria para designar al próximo titular de la ASF, apegada a la Ley de Fiscalización, tal como destacó el presidente de la comisión, Javier Herrera.

La designación del próximo titular de la ASF está prevista para el 14 de marzo, con votación de mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de marzo.

Tras la aprobación del proyecto de acuerdo CVASF/LXVI/001 /2026 inició la recepción de documentos de las personas que busquen el cargo de titular de la ASF desde el 15 de marzo 2026 al 14 de marzo 2034.

Asimismo, Javier Herrera mencionó algunos de los requisitos que se solicitarán para quienes busquen ser titulares es una declaración en la que estipulen que no hay intereses en negocios particulares.

Igualmente, se invitará a que académicos puedan acompañar el proceso para elegir al nuevo titular, como solicitud de consulta a la sociedad civil y/o académica.

Se dará la máxima publicidad también al proceso para elegir al nuevo titular de la ASF, no sólo mediante el Canal del Congreso, también estará abierto a los medios de comunicación.

Así es la ruta para designar a nuevo titular de la ASF por la Cámara de Diputados

El proceso de registro de los candidatos inicia este miércoles 18 de febrero, hasta el próximo 28 de febrero, posteriormente, la comisión de vigilancia de la ASF revisará los documentos presentados.

La mesa de recepción se instalará en el salón E del edificio G en la Cámara de Diputados; tras revisión del 1 al 5 de marzo, se elegirán a los candidatos que avanzarán al periodo de entrevistas.

Dichas entrevistas que serán transmitidas en la Cámara de Diputados se llevarán a cabo del 6 al 10 de marzo, para posteriormente establecer una terna que se presentará al Pleno.